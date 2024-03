Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag in Grün

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 72,95 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 72,95 EUR. Bei 73,04 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 637.355 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,32 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2022 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Es stand ein EPS von 2,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40.261,00 EUR im Vergleich zu 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 25.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge