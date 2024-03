Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag fester

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 72,59 EUR nach oben.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 72,59 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,50 EUR. Bisher wurden heute 45.703 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. 4,84 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Abschläge von 24,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,40 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 22.02.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40.261,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 25.04.2025 werfen.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,10 EUR je Aktie.

