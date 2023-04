Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 70,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 70,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 542.274 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 39,65 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,00 EUR.

Am 17.02.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 41.003,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.04.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,16 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com