Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Kursplus

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 70,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.285 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,92 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Gewinne von 7,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 39,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 3,72 EUR gegenüber 11,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41.003,00 EUR im Vergleich zu 43.389,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 26.04.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie leichter: Daimler Truck beginnt Bauarbeiten für Fabrik in Halberstadt

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mercedes-Benz-Aktie steigt: Mercedes steigerte im ersten Quartal 2023 den Absatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com