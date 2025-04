Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 49,08 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 49,08 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 49,51 EUR. Bei 49,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.252.778 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 57,13 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,60 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,06 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Am 24.04.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

