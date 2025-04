Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 49,27 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 49,27 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 49,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,12 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.848.262 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,12 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 56,54 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 7,44 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,60 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 67,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,28 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

