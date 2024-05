Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 69,27 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 69,27 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 69,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.068.255 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,81 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Mit Abgaben von 20,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,98 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,80 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,69 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,78 EUR je Aktie belaufen.

