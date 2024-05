Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 68,73 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 68,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,74 EUR. Bei 68,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 80.518 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 24,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,98 EUR. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 93,80 EUR.

Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 EUR, nach 3,69 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 35,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

