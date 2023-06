Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 74,65 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 129.281 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 1,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 48,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 90,91 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.516,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

