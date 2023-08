Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 68,77 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 68,77 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,56 EUR ein. Bei 68,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 80.782 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 10,66 Prozent Luft nach oben. Bei 50,65 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38.241,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Am 24.10.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

