Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 65,70 EUR nach.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 65,70 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,53 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,88 EUR. Bisher wurden heute 762.514 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. 15,83 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Abschläge von 22,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,55 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,11 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

