Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 66,14 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 66,14 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 66,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,88 EUR. Bisher wurden heute 100.419 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (50,65 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 23,42 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,55 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,91 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie schwächer: Daimler Truck-Tochter Fuso erhält Rekordauftrag

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition eingebracht

Mercedes-Benz-Aktie fester: Berenberg spricht Kaufempfehlung für Mercedes-Benz aus - Kursziel aber gesenkt