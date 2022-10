Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:22 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 54,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68.778 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 30,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,59 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,33 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 27.07.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.482,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36.440,00 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,64 EUR im Jahr 2022 aus.

