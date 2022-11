Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag mit Einbußen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 64,71 EUR nach. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 674.101 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,93 Prozent zulegen. Am 14.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,93 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,07 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR im Vergleich zu 40.083,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 02.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com