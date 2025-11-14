Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 58,95 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 58,95 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,72 EUR. Mit einem Wert von 59,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741.240 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,16 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 22,65 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,05 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 32,15 Mrd. EUR, gegenüber 34,53 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,90 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,34 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

