Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 63,50 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,74 EUR aus. Mit einem Wert von 63,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.204.924 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,84 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 80,33 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.200,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umsetzen können.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten