Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 63,61 EUR. Bei 63,63 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 63,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 212.682 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 19,64 Prozent wieder erreichen. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 13,41 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,33 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 37.200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,90 EUR im Jahr 2023 aus.

