Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 61,34 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 61,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 60,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 810.463 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 19,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,78 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,66 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37.716,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.200,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

