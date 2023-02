Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag zu

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,70 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,41 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 370.607 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Abschläge von 42,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,83 EUR.

Am 26.10.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.04.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Umfrage: Nur Minderheit will in Deutschland E-Auto

Mercedes-Benz-Aktie etwas tiefer: Autoexperte nennt Unternehmensstrategie riskant - Betriebsratschef kritisiert Zeitplan für Abgasnorm Euro 7

Apple-, Pfizer-, VW-Chef & Co.: Konzernchefs reisen wieder nach China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com