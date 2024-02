Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Mittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 66,65 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 66,65 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 846.317 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Abschläge von 17,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,19 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,44 EUR, nach 3,66 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.200,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37.716,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

