Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 66,59 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 66,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.331 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,28 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 17,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 5,20 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,19 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,40 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Das EPS belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.200,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,96 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

