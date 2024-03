Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 73,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 73,00 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 73,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 72,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 82.402 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 4,07 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,27 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,40 EUR.

Am 22.02.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 25.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

