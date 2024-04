Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 76,46 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 76,46 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 76,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,52 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 653.194 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,29 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 38,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 92,10 EUR an.

Am 22.02.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 40.261,00 EUR, gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 25.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy in jüngster Analyse

Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Mercedes ruft Hunderttausende Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurück

Mercedes-Benz-Aktie fällt: Mercedes-Benz verzeichnet in Q1 geringere Absatzzahlen