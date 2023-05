Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Aufwind

Um 11:48 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 68,17 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,28 EUR. Mit einem Wert von 68,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 382.237 Stück.

Bei 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,37 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 26,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 3,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37.516,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,63 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

