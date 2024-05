Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 70,07 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 70,07 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 69,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.046.301 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Mit einem Zuwachs von 10,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,39 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,98 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 93,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Das EPS lag bei 2,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 35,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Am 23.07.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,78 EUR je Aktie belaufen.

