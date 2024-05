Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 69,39 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 69,39 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,13 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 69,07 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.237.222 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,98 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,80 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,78 EUR fest.

