Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag stärker

Um 15.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 63,00 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,23 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.888 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 19,13 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 15,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

