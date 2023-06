Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 74,75 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 74,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 466.700 Stück.

Bei 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 1,57 Prozent Luft nach oben. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,86 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 90,91 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,69 EUR, nach 3,26 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 37.516,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.858,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

