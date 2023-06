Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 75,02 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 74,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81.325 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,92 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 1,20 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,10 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 28.04.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.516,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,73 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

