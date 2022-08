Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 60,36 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,13 EUR. Bei 61,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 318.028 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 14.07.2022. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 20,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43.482,00 EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,52 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie gefragt: Kooperation mit CATL bei Herstellung von E-Auto-Batterien

Daimler Truck-Aktie schließt dennoch im Minus: Daimler Truck schlägt Erwartungen im zweiten Quartal

Ballard Power - Mit umweltfreundlichen Brennstoffzellen zum Erfolg

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com