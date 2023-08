Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag in Rot

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 68,22 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 68,22 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,12 EUR. Bei 68,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 467.409 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. 11,55 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 25,75 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,91 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

