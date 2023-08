Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 68,35 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 68,35 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,09 EUR. Bei 68,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 910.067 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 11,34 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,90 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,00 EUR an.

Am 27.07.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 38.241,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.440,00 EUR umgesetzt.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

