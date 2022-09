Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 58,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 644.403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022. In Sachen EPS wurden 2,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

