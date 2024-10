Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag in Rot

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 57,13 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 57,13 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,63 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,84 EUR. Zuletzt wechselten 1.250.047 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,57 Prozent. Bei 54,05 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,63 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 74,70 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,46 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

