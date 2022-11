Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 64,59 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 64,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 491.586 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,69 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 82,07 EUR an.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR im Vergleich zu 40.083,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com