Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 65,28 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,61 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.937 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 16,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 30,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,07 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

