Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag zu

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 58,26 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 58,26 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.268 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 30,62 Prozent Luft nach oben. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 5,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37.716,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.200,00 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 15.02.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,88 EUR je Aktie.

