Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 64,15 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,96 EUR. Bei 64,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 461.282 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,65 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 27,81 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,20 EUR.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,62 EUR fest.

