Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Vormittag an Boden

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 67,17 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,45 EUR. Mit einem Wert von 67,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.521 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 13,77 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,83 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

