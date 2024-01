Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 61,07 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 61,07 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,95 EUR. Bei 61,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 61.313 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Mit einem Zuwachs von 24,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 10,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 79,78 EUR.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,44 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37.716,00 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein