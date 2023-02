Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag in Grün

Um 12:06:51 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,63 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 73,15 EUR. Bei 72,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 432.564 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 6,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,71 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,83 EUR.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.716,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Umfrage: Nur Minderheit will in Deutschland E-Auto

Mercedes-Benz-Aktie etwas tiefer: Autoexperte nennt Unternehmensstrategie riskant - Betriebsratschef kritisiert Zeitplan für Abgasnorm Euro 7

Apple-, Pfizer-, VW-Chef & Co.: Konzernchefs reisen wieder nach China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com