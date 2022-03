Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gefragt

Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 64,03 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.260 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,57 EUR. Bei 64,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 805.878 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 54,67 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 92,00 EUR. Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Mercedes-Benz Group (vormals Daimler AG) ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Die Mercedes-Benz Group vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz die Marken Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach. Außerdem bietet der Konzern unter dem Namen Mercedes-EQ verstärkt vollelektrische Fahrzeuge an. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG sowie die Mercedes Benz Mobility AG, die Finanzdienstleistungen und Mobilitätslösungen anbietet, unter einem Dach. Die Daimler Truck AG, die den Bereich der Nutzfahrzeuge umfasst, wurde Ende 2021 als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert.

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

