Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 69,70 EUR ab. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,47 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.148.703 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,19 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 38,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,42 EUR.

Am 17.02.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,72 EUR, nach 11,82 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 41.003,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,50 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 26.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

