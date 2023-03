Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 70,61 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 71,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 2.560.459 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 75,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 6,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 40,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,42 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 41.003,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.389,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 28.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,13 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

