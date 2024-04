Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 74,83 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 74,83 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,11 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 964.110 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 3,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,39 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,96 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,10 EUR.

Am 22.02.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 2,99 EUR gegenüber 3,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.261,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Impulsarmer Handel in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich um den Schlusskurs des Vortages

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagnachmittag fester