Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 74,23 EUR abwärts.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 74,23 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 74,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.803.986 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,96 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 92,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 22.02.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,72 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 40.261,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 25.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

