Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 67,34 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,00 EUR ab. Bei 67,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.461.309 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 12,74 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 34,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,73 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.516,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Tesla-Unfallstatistik: Wie sicher sind Teslas Fahrassistenzsysteme im Vergleich zum Fahrer?

Trading Idee: Mercedes-Benz - Durchbruch übern Widerstand?

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com