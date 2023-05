Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 67,19 EUR abwärts. Bei 67,15 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 74.040 Stück.

Bei einem Wert von 75,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 33,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,73 EUR an.

Am 28.04.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.516,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,63 EUR je Aktie.

