Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag tiefer

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 68,06 EUR abwärts.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 68,06 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.010.726 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 13,80 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,07 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,98 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,80 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,52 Mrd. EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

