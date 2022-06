Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Mittag ein

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 12:22:00 Uhr um 2,3 Prozent auf 61,97 EUR ab. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,50 EUR nach. Bei 63,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.200.997 Aktien.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 20,45 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,20 EUR.

Am 27.04.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41.017,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co. gesucht: Chinesische Konjunktursignale treiben Auto-Aktien an

Folgen westlicher Sanktionen: Russische Technologiebranche in der Krise

Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz wird im Juli verhandelt - Mercedes-Benz-Aktie verliert

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com